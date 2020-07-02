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На Одещині рівень води у Дністрі досяг небезпечної позначки

На Одещині рівень води у Дністрі досяг небезпечної позначки

Київ • УНН

 • 24342 перегляди

КИЇВ. 2 липня. УНН. У Білгороді-Дністровському на Одещині, станом на ранок поточної доби, рівень Дністра досяг небезпечної позначки, але підтоплення не відбулось. Про це інформує басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор'я та нижнього Дунаю, передає УНН.

"Станом на 8:00 годину 2 липня на водпостах річки Дністер та Турунчук продовжується підвищення рівнів води... за добу рівні піднялись на 5-10 см… На річці Дністер по в/п РЗС Б-Дністровського МУВГ рівень Дністра становить 155 см над 0 посту. Рівень води досяг небезпечної позначки, але підтоплення не відбулось, враховуючи попередній захист території насосної станції Б-Дністровського МУВГ та регулювання води у транспортуючому каналі", - повідомили в управлінні.

Зазначається, що вище по течії Дністра, на території Республіки Молдови, рівні води значно понизились за останню добу, що свідчить про пропуск паводкової хвилі з подальшою стабілізацією водогосподарської ситуації.

"На низьких ділянках автодороги "Одеса-Рені" вода піднімається до полотна дороги. Рівень Дністра по водпосту Маяки становить 175 см над нулем посту. Заплави вздовж Дністра заповнені водою. Рівень води Турунчука по водпосту в селі Троїцьке становить 280 см над нулем посту (до небезпечної позначки - 10 см). Спостерігається підтоплення присадибних ділянок в селах Троїцьке та Градениці", - йдеться у повідомленні.

Також за даними управління, продовжується заповнення межиріччя Дністра-Турунчука. Це дозволило безпечно пропустити паводкову хвилю у нижній течії Дністра.

Як повідомлялося в УНН, минулого тижня керівник Одеської облдержадміністрації Максим Куций перевірив організацію захисту регіону від можливої повені.

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