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В Одесской области уровень воды в Днестре достиг опасной отметки

В Одесской области уровень воды в Днестре достиг опасной отметки

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. В Белгороде-Днестровском Одесской области, по состоянию на утро текущего дня, уровень Днестра достиг опасной отметки, но подтопление не произошло. Об этом информирует бассейновое управление водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная, передает УНН.

"По состоянию на 8:00 часов 2 июля на водпостах реки Днестр и Турунчук продолжается повышение уровней воды... за сутки уровни поднялись на 5-10 см... На реке Днестр по в/п РЗС Б-Днестровского МУВГ уровень Днестра составляет 155 см над 0 поста. Уровень воды достиг опасной отметки, но подтопление не произошло, учитывая предыдущую защиту территории насосной станции Б-Днестровского МУВХ и регулирования воды в транспортирующего канале", - сообщили в управлении.

Отмечается, что выше по течению Днестра, на территории Республики Молдова, уровни воды значительно понизились за последние сутки, что свидетельствует о пропуске паводковой волны с последующей стабилизацией водохозяйственной ситуации.

"На низких участках автодороги "Одесса-Рени" вода поднимается к полотну дороги. Уровень Днестра на водпосту Маяки составляет 175 см над нулем поста. Поймы вдоль Днестра заполнены водой. Уровень воды Турунчука на водпосту в селе Троицкое составляет 280 см над нулем поста (до опасной отметки - 10 см). Наблюдается подтопление приусадебных участков в селах Троицкое и Граденицы", - говорится в сообщении.

Также по данным управления, продолжается заполнение междуречья Днестра-Турунчука. Это позволило безопасно пропустить паводковую волну в нижнем течении Днестра.

Как сообщалось в УНН, на прошлой неделе руководитель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый проверил организацию защиты региона от возможного наводнения.

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