На Одещині пролунали вибухи: попередньо спрацювала ППО, збито дві цілі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. На Одещині пролунали вибухи. Як повідомляє Telegram-канал "Карта повітряних тривог", за попередніми даними, спрацювала ППО, передає УНН.
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Близько 17.20 з'явилась інформація про те, що в Одеській області пролунали вибухи. За даними Telegram-каналу, спрацювала ППО.
За непідтвердженою інформацією, ворог застосував БпЛА "Шахід". Наразі, за даними "Карти повітряних тривог", збито дві цілі.
Додамо
Нардеп Олексій Гончаренко підтвердив, що на Одещині збито два "мопеда".
"Одеса, ППО працюють! Мінус два "мопеда", - написав Гончаренко.
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