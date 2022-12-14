В Одесской области раздались взрывы: предварительно сработала ПВО, сбиты две цели
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Одесской области раздались взрывы. Как сообщает Telegram-канал "Карта воздушных тревог", по предварительным данным, сработало ПВО, передает УНН.
Детали
Около 17:20 появилась информация о том, что в Одесской области прогремели взрывы. По данным Telegram-канала, сработала ПВО.
По неподтвержденной информации, враг применил БПЛА "Шахид". По данным "Карты воздушных тревог", сбиты две цели.
Добавим
Нардеп Алексей Гончаренко подтвердил, что в Одесской области сбиты два "мопеда".
"Одесса, ПВО работают! Минус два "мопеда", - написал Гончаренко.
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