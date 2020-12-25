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На Одещині правоохоронці виявили контрафактний алкоголь і сигарети на понад 400 тис. гривень

Київ • УНН

 • 15455 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. В Одеській області правоохоронці виявили місця накопичення та реалізації контрафактної продукції на суму понад 400 000 гривень. За результатами заходів було виявлено 48 літрів контрафактного алкоголю з підробленими марками акцизного збору та близько 3000 пачок сигарет іноземного виробництва. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби. 

На Одещині правоохоронці виявили контрафактний алкоголь і сигарети на понад 400 тис. гривень

"Днями прикордонники Білгород-Дністровського загону спільно із співробітниками Біляївського ВП ГУНП в Одеській області та під процесуальним керівництвом Іллічівської місцевої прокуратури, виявили місця накопичення та реалізації контрафактного алкоголю та тютюнової продукції", - йдеться в повідомленні.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст. 227 "Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції" Кримінального кодексу України, у двох приватних будівлях та трьох магазинах в м. Біляївка Одеської області були проведені санкціоновані обшуки.

"За результатами заходів було виявлено майже 1500 літрів спиртової суміші, 48 літрів контрафактного алкоголю з підробленими марками акцизного збору та близько 3000 пачок сигарет іноземного виробництва. Загальна сума оцінки виявленого товару становить понад 400 000 грн", - зазначили прикордонники.

Наразі тривають слідчі дії. Підакцизна продукція вилучена представниками Нацполіції.

Нагадаємо, у Києві виявили підпільне виробництво фальсифікату алкоголю, який маскували під відомі бренди.

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