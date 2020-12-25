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В Одесской области правоохранители обнаружили контрафактный алкоголь и сигареты на более чем 400 тыс. гривен

Киев • УНН

 • 15455 просмотра

КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Одесской области правоохранители обнаружили места накопления и реализации контрафактной продукции на сумму более 400 000 гривен. По результатам мероприятий было выявлено 48 литров контрафактного алкоголя с поддельными марками акцизного сбора и около 3000 пачек сигарет иностранного производства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

В Одесской области правоохранители обнаружили контрафактный алкоголь и сигареты на более чем 400 тыс. гривен

"На днях пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками Беляевского ОП ГУНП в Одесской области и под процессуальным руководством Ильичевской местной прокуратуры, обнаружили места накопления и реализации контрафактного алкоголя и табачной продукции", - говорится в сообщении.

В рамках досудебного расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 227 "Умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции" Уголовного кодекса Украины, в двух частных зданиях и трех магазинах в г. Беляевка Одесской области были проведены санкционированные обыски.

"По результатам мероприятий было выявлено почти 1500 литров спиртовой смеси, 48 литров контрафактного алкоголя с поддельными марками акцизного сбора и около 3000 пачек сигарет иностранного производства. Общая сумма оценки обнаруженного товара составляет более 400 000 грн", - отметили пограничники.

Сейчас продолжаются следственные действия. Подакцизная продукция изъята представителями Нацполиции.

Напомним, в Киеве обнаружили подпольное производство фальсификата алкоголя, который маскировали под известные бренды.

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