В Одесской области правоохранители обнаружили контрафактный алкоголь и сигареты на более чем 400 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 декабря. УНН. В Одесской области правоохранители обнаружили места накопления и реализации контрафактной продукции на сумму более 400 000 гривен. По результатам мероприятий было выявлено 48 литров контрафактного алкоголя с поддельными марками акцизного сбора и около 3000 пачек сигарет иностранного производства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"На днях пограничники Белгород-Днестровского отряда совместно с сотрудниками Беляевского ОП ГУНП в Одесской области и под процессуальным руководством Ильичевской местной прокуратуры, обнаружили места накопления и реализации контрафактного алкоголя и табачной продукции", - говорится в сообщении.
В рамках досудебного расследования уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ст. 227 "Умышленное введение в обращение на рынке Украины (выпуск на рынок Украины) опасной продукции" Уголовного кодекса Украины, в двух частных зданиях и трех магазинах в г. Беляевка Одесской области были проведены санкционированные обыски.
"По результатам мероприятий было выявлено почти 1500 литров спиртовой смеси, 48 литров контрафактного алкоголя с поддельными марками акцизного сбора и около 3000 пачек сигарет иностранного производства. Общая сумма оценки обнаруженного товара составляет более 400 000 грн", - отметили пограничники.
Сейчас продолжаются следственные действия. Подакцизная продукция изъята представителями Нацполиции.
Напомним, в Киеве обнаружили подпольное производство фальсификата алкоголя, который маскировали под известные бренды.