На Одещині правоохоронці вилучили велику кількість саморобної зброї

Цікаву знахідку виявили правоохоронці Арцизького району в перший день Нового року під час огляду домоволодіння 66-річного мешканця одного з сіл Арцизького району. Вилучене направлено до НДЕКЦ для проведення низки відповідних експертиз.

Власник від будь-яких пояснень щодо вилученої в нього зброї відмовився. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України та обрання відносно власника незаконного арсеналу запобіжного заходу.

Вилучена зброя перевіряється на причетність до серії розбійних нападів, вчинених із застосуванням вогнепальної зброї. Перевірка триває.

Нагадаємо, 22 грудня правоохоронці виявили склад зброї у квартирі киянина.