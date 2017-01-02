В Одесской области правоохранители изъяли большое количество самодельного оружия
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 2 января. УНН. Одиннадцать самодельных пистолетов, десять самодельных патронов к ним, порох, деревянную биту и самодельный нож были изъяты у жителя Одесской области. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Одесской области.
Интересную находку обнаружили правоохранители Арцизского район в первый день Нового года во время осмотра домовладения 66-летнего жителя одного из сел в Арцизском районе. Изъятое направлено в НИЭКЦ для проведения ряда соответствующих экспертиз.
Владелец от каких-либо объяснений относительно изъятого у него оружия отказался. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины и избрании в отношении владельца незаконного арсенала меры пресечения.
Изъятое оружие проверяется на причастность к серии разбойных нападений, совершенных с применением огнестрельного оружия. Проверка продолжается.
Напомним, 22 декабря правоохранители обнаружили склад оружия в квартире киевлянина .