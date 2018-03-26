На Одещині повінь загрожує 30 населеним пунктам
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В Одеській області 30 населених пунктів перебувають під загрозою затоплення через розлив Дунаю. Про це глава Одеської ОДА Максим Степанов повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Рівень води в річці ось-ось досягне критичної позначки. Минулого тижня відправив помічників проінспектувати ситуацію на річці Дунай. Рівень наближається до критичної позначки. У зоні ризику - понад 100 тисяч жителів. Завтра виїжджаю в місто Вилкове", - заявив Степанов.
Крім того, губернатор викликав на місце голову Одеського обласного управління водних ресурсів і глав Кілійської, Ренійської і Ізмаїльської РДА.
Співробітники ДСНС вже готові провести евакуацію, а поліція посилила патрулювання.