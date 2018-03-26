В Одесской области потоп угрожает 30 населенным пунктам

“Уровень воды в реке вот-вот достигнет критической отметки. На прошлой неделе отправил помощников проинспектировать ситуацию на речке Дунай. Уровень близится к критической отметке. В зоне риска — более 100 тысяч жителей. Завтра выезжаю в город Вилково”, — заявил Степанов.

Кроме того, губернатор вызвал на место главу Одесского областного управления водных ресурсов и глав Килийской, Ренийской и Измаильской РГА.

Сотрудники ГосЧС уже готовы провести эвакуацию, а полиция усилила патрулирование.