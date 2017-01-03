На Одещині посадовця Міноборони заарештували за хабарництво

Так, 30 грудня 2016 року, слідчими військової прокуратури Південного регіону України викрито та затриманокерівника фінансово-економічного відділу Південно-Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України. Передноворічна спецоперація стала можливою завдяки злагодженій роботі військової прокуратури з Управлінням захисту економіки в Одеській області ДЗЕ Нацполіції України.

Досудовим розслідуванням установлено, що за своєчасне візування фінансово-розрахункових документів та сприяння безперешкодному фінансуванню за рахунок бюджетних коштів ремонту казарм для військових, посадовець вимагав та отримав від підрядника неправомірну вигоду в сумі 350 тис. грн. Правоохоронці затримали правопорушника безпосередньо під час передачі обумовленої суми.

Зазначений особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.368 КК України. Приморський районний суд м. Одеси 31 грудня 2016 року обрав підполковнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 1,5 млн грн.