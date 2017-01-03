В Одесской области должностное лицо Минобороны арестовали за взяточничество

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КИЕВ. 3 января. УНН. В Одессе руководителю финансово-экономического отдела Юго-Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Так, 30 декабря 2016 года, следователями военной прокуратуры Южного региона Украины разоблачен и задержан руководитель финансово-экономического отдела Юго-Восточного территориального квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины. Предновогодняя спецоперация стала возможной благодаря слаженной работе военной прокуратуры и Управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ Нацполиции Украины.

Досудебным расследованием установлено, что за своевременное визирование финансово-расчетных документов и содействие беспрепятственному финансированию за счет бюджетных средств ремонта казарм для военных, правонарушитель требовал и получил от подрядчика неправомерную выгоду в сумме 350 тыс. грн. Правоохранители задержали правонарушителя непосредственно во время передачи оговоренной суммы.

Указанный лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.368 УК Украины. Приморский районный суд Одессы 31 декабря 2016 года избрал подполковнику меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1,5 млн грн.

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