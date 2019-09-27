На Одещині поліцейського підозрюють у викрадені колекції ножів та вимаганні грошей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Оперуповноважений відділу протидії наркозлочинності Головного управління Нацполіції в Одеській області, підозрюється у грабежі, носінні холодної зброї та вимаганні 500 доларів США. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.
“Оперуповноважений мав провести обшук у будинку потерпілого. Прибувши туди до офіційного початку слідчих дій, правоохоронець викрав із сейфу потерпілого колекцію із 9 мисливських ножів, у тому числі кортик Військово-морських сил СРСР зразка 1945 року. Після закінчення обшуку, оперуповноважений вимагав та отримав від потерпілого 500 доларів США, погрожуючи притягненням його до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів”, — сказано у повідомленні.
Його дії кваліфікуються як викрадення чужого майна (грабіж) (ч. 1 ст. 186 Кримінального кодексу України);носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України); пособництво у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди службовою особою за вчинення чи невчинення такою службовою особою дій в інтересах того, хто надає таку вигоду (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).
“У разі доведення вини, оперуповноваженому поліції загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Київській області на хабарі у 20 тисяч гривень затримано двох працівників поліції.