В Одесской области полицейского подозревают в похищении коллекции ножей и вымогательстве денег

“Оперуполномоченный должен был провести обыск в доме потерпевшего. Прибыв туда до официального начала следственных действий, милиционер похитил из сейфа потерпевшего коллекцию из 9 охотничьих ножей, в том числе кортик ВМС СССР образца 1945 года. После окончания обыска, оперуполномоченный требовал и получил от потерпевшего 500 долларов США, угрожая привлечением его к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств”, — говорится в сообщении.

Его действия квалифицируются как хищение чужого имущества (грабеж) (ч. 1 ст. 186 Уголовного кодекса Украины) ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины); пособничество в вымогательстве и получении неправомерной выгоды должностным лицом за совершение или несовершение такой должностным лицом действий в интересах того, кто предоставляет такую выгоду (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

“В случае доказательства вины, оперуполномоченному полиции грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Киевской области на взятке в 20 тысяч гривен задержали двух работников полиции.