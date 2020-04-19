На Одещині перекинулась і згоріла автівка разом з водієм

КИЇВ. 20 квітня. УНН. У неділю в селі Сербка на Одещині 26-річний місцевий житель, обганяючи на своєму "ВАЗі" автомобіль, що рухався попереду, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Легковик перевернувся та спалахнув. Про це повідомляє УНН з посиланням на Лиманський відділ поліції Одеської області.