На Одещині перекинулась і згоріла автівка разом з водієм
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У неділю в селі Сербка на Одещині 26-річний місцевий житель, обганяючи на своєму "ВАЗі" автомобіль, що рухався попереду, не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Легковик перевернувся та спалахнув. Про це повідомляє УНН з посиланням на Лиманський відділ поліції Одеської області.
В салоні разом з водієм знаходився ще 42-річний пасажир. Йому вдалося вибратися з автомобіля, а от кермувальника затисло і він загинув.
Зараз на місці аварії працює слідчо-оперативна група по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод. Поліцейські встановлюють обставини події та вирішують питання про її правову кваліфікацію.
Нагадаємо, в Одесі BMW перекинувся від удару з деревом, є загиблий.