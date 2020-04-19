В Одесской области перевернулась и сгорела машина вместе с водителем

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В воскресенье в селе Сербка в Одесской области 26-летний местный житель, обгоняя на своем "ВАЗе" автомобиль, который двигался впереди, не справился с управлением и съехал в кювет. Легковушка перевернулась и загорелся. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Лиманский отдел полиции Одесской области.