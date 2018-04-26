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На Одещині пенсіонер лякаючи котів, обстріляв будинок сусіда

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. В місті Рені (Одеська область) місцевий житель лякаючи котів, кілька разів поцілив у вікно сусідського житлового будинку. Про це повідомив відділ комунікації поліції Одеської області, передає УНН.

На Одещині пенсіонер лякаючи котів, обстріляв будинок сусіда

Як повідомили правоохоронці, до них звернувся 51-річний житель міста Рені і повідомив, що хтось стріляв по вікнах його будинку.

“До місця події миттєво виїхала слідчо-оперативна група Ренійського відділу поліції. Правоохоронці побачили, що, дійсно, одне з вікон житлового будинку, яке виходить на город, зрешетили сімома невеликими кулями. Крім того, під вікном були знайдені металеві фрагменти, схожі на гільзи від них”, — розповіли в прес-службі.

Врахувавши напрямок їх польоту, поліцейські “вийшли” на 56-річного місцевого пенсіонера. Під час обшуку його житла виявилося, що чоловік для власної втіхи припасся чималою колекцією небезпечних “іграшок”.

“У нього вилучили дві мисливські рушниці та п’ятнадцять патронів до них, одну пневматичну рушницю та сімнадцять металевих куль, шість саморобних ножів, двокілограмову металеву ємкість з дробом та пластикову кулю з болтом та двома кулями. Увесь арсенал відправили на судово-балістичну експертизу, яка покаже його технічний стан, а також вкаже, з якої саме зброї стріляли. Що ж стосується його законності, то дозвільних документів на зброю чоловік так і не надав. У своє виправдання порушник пояснив, що у повній темряві розганяв з двору чужих котів, тому не бачив, куди цілить”, — додали в поліції.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За результатами експертизи буде розглядатися питання про притягнення чоловіка до кримінальної відповідальності. Досудове слідство триває.

Нагадаємо, правоохоронці розкрили вбивство бізнесмена, яке сталося у березні на вулиці Лютеранській у Києві.

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