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В Одесской области пенсионер пугая котов, обстрелял дом соседа

Киев • УНН

 • 8222 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. В городе Рени (Одесская область) местный житель пугая кошек, несколько раз попал в окно соседского жилого дома. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области, передает УНН.

В Одесской области пенсионер пугая котов, обстрелял дом соседа

Как сообщили правоохранители, к ним обратился 51-летний житель города Рени и сообщил, что кто-то стрелял по окнам его дома.

"К месту происшествия мгновенно выехала следственно-оперативная группа Ренийского отдела полиции. Правоохранители увидели, что, действительно, одно из окон жилого дома, которое выходит на город, изрешетили семью небольшими пулями. Кроме того, под окном были найдены металлические фрагменты, похожие на гильзы от них", - рассказали в пресс-службе.

Учитывая направление их полета, полицейские "вышли" на 56-летнего местного пенсионера. Во время обыска его жилья оказалось, что человек для собственного удовольствия припас немалую коллекцию опасных "игрушек".

"У него изъяли два охотничьих ружья и пятнадцать патронов к ним, одну пневматическую винтовку и семнадцать металлических шаров, шесть самодельных ножей, двухкилограммовую металлическую емкость с дробью и пластиковую пулю с болтом и двумя пулями. Весь арсенал отправили на судебно-баллистическую экспертизу, которая покажет его техническое состояние, а также укажет, с какого именно оружия стреляли. Что же касается его законности, то разрешительных документов на оружие мужчина так и не предоставил. В свое оправдание нарушитель объяснил, что в полной темноте разгонял со двора чужих котов, поэтому не видел, куда целит", - добавили в полиции.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. По результатам экспертизы будет рассматриваться вопрос о привлечении мужчины к уголовной ответственности. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, правоохранители раскрыли убийство бизнесмена, которое произошло в марте на улице Лютеранской в Киеве.

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