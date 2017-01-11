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28 березня, 20:29 • 34139 перегляди

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28 березня, 18:00 • 95333 перегляди

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На Одещині онук знайшов вбитою свою бабусю

На Одещині онук знайшов вбитою свою бабусю

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 11 січня. УНН. Тіло 64-річної мешканки м. Ізмаїл на Одещині зі слідами насильницької смерті у її власному будинку знайшов онук убитої. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.

В ході першочергових слідчих дій було встановлено, що жінка проживала сама. У день трагедії вона повинна була зустрітися з подругами, але так і не прийшла на зустріч та не відповідала на їхні телефонні дзвінки. Одна з подруг загиблої звернулася до її онука з проханням відчинити двері її квартири, аби перевірити, що сталося. Увійшовши до помешкання, подруга та онук вбитої виявили її бездиханне тіло з колото-різаними ранами в області шиї та вуха.

За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Тіло жінки направлене на експертизу, яка дасть остаточну відповідь щодо причин її смерті. Наразі правоохоронці вживають заходів, спрямованих на затримання особи, яка вчинила вбивство.

Українські Національні Новини

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