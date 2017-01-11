В Одесской области внук нашел убитой свою бабушку
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 11 января. УНН. Тело 64-летней жительницы г. Измаил Одесской области со следами насильственной смерти в ее собственном доме нашел внук убитой. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.
В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что женщина проживала сама. В день трагедии она должна была встретиться с подругами, но так и не пришла на встречу и не отвечала на их телефонные звонки. Одна из подруг погибшей обратилась к ее внуку с просьбой открыть дверь ее квартиры, чтобы проверить, что случилось. Войдя в помещение, подруга и внук убитой обнаружили ее бездыханное тело с колото-резаными ранами в области шеи и уха.
По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Тело женщины направлено на экспертизу, которая даст окончательный ответ о причинах ее смерти. Правоохранители проводят мероприятия, направленные на задержание лица, совершившего убийство.