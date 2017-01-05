На Одещині обмежать рух великоваговиків на всіх автошляхах області
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 5 січня. УНН. У зв’язку зі значним погіршенням погодних умов на території Одеської області, з 8:00 6 січня обмежено рух вантажних, великовагових та великогабаритних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування Одеської області. Про це кореспондент УНН повідомляє із посиланням на службу автомобільних доріг в Одеській області.
Раніше в зв'язку з погіршенням погодних умов 6 січня в Одесі обмежили в'їзд до міста великогабаритного транспорту.