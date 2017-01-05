В Одесской области ограничат движение большегрузных авто на всех автодорогах области
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 5 января. УНН. В связи со значительным ухудшением погодных условий на территории Одесской области, с 8:00 6 января ограничено движение грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования Одесской области. Об этом корреспондент УНН сообщает со ссылкой на службу автомобильных дорог в Одесской области.
Ранее в связи с ухудшением погодных условий 6 января в Одессе ограничили въезд в город крупногабаритного транспорта.