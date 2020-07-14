На Одещині невідомі напали на сільгосппідприємство та вкрали сонячні панелі

Подія сталася неподалік села Голиця Болградського району. Невстановлені чоловіки напали на охоронців підприємства (чоловіки 1978 та 1981 років народження). Охоронцям погрожували рушницею, побили та зв’язали, надівши на голови поліетиленові пакети.

Після цього нападники проникли на територію сільгосппідприємства та забрали сонячні панелі, акумулятори та електронасос. З усім награбованим вони поїхали з місця скоєння злочину на мікроавтобусі.

Наразі за фактом розбійного нападу розпочато досудове розслідування.

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