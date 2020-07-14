В Одесской области неизвестные напали на сельхозпредприятие и украли солнечные панели
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В Одесской области неизвестные напали на сельскохозяйственное предприятие и похитили оборудование. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Происшествие случилось возле села Голица Болградского района. Неустановленные мужчины напали на охранников предприятия (мужчины 1978 и 1981 года рождения). Охранникам угрожали ружьем, избили и связали, надев на головы полиэтиленовые пакеты.
После этого нападавшие проникли на территорию сельхозпредприятия и забрали солнечные панели, аккумуляторы и электронасос. Со всем награбленным они уехали с места преступления на микроавтобусе.
По факту разбойного нападения начато досудебное расследование.
Напомним, КОРД обезвредил банду, подозреваемую в нападении на бизнесмена в Козине.