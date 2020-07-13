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КОРД знешкодив банду, підозрювану у нападі на бізнесмена у Козині

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Поліція за участю КОРД затримала озброєну банду, яка підозрюється у вчиненні розбійного нападу на підприємця у Козині в Київській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Так, у червні цього року вночі група невідомих осіб в масках вдерлися до помешкання підприємця у селищі Козин. Нападники залякали господарів, зв’язали їх пластиковими стяжками, застосували зброю і, погрожуючи фізичною розправою, забрали з будинку велику суму грошей. Після чого зникли з місця скоєння злочину.

“Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку поліції Київщини встановили особи зловмисників і затримали їх на території столиці та області. Силову підтримку поліцейської операції забезпечували бійці КОРДу та полку поліції особливого призначення”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що четверо фігурантів затримані у порядку ст. 208 Кримінально процесуального кодексу України і поміщені до ізолятора тимчасового тримання.

Також під час проведення обшуків за місцем проживання злодіїв працівники поліції вилучили зброю, боєприпаси, банківські картки, мобільні телефони, мототранспорт, на якому нападники вчинили розбійний напад, автомобілі та інші речові докази.

“Слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 3 ст.187 (Розбій), за ст. 257 (Бандитизм) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, затриманим чоловікам повідомлено про підозру у скоєних злочинах. Працівники поліції перевіряють їх до скоєння інших злочинів на території області.

“Запобіжний захід фігурантам обере суд. Правоохоронці звернуться до суду з клопотанням про тримання під вартою”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві під час спецоперації затримали банду за розбійні напади на будинки громадян.

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