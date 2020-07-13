КОРД обезвредил банду, подозреваемую в нападении на бизнесмена в Козине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Полиция с участием КОРД задержала вооруженную банду, которая подозревается в совершении разбойного нападения на предпринимателя в Козине в Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
Так, в июне этого года ночью группа неизвестных лиц в масках ворвались в жилье предпринимателя в поселке Козин. Нападавшие запугали хозяев, связали их пластиковыми стяжками, применили оружие и, угрожая физической расправой, забрали из дома большую сумму денег. После чего скрылись с места преступления.
"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области установили личности злоумышленников и задержали их на территории столицы и области. Силовую поддержку полицейской операции обеспечивали бойцы КОРДа и полка полиции особого назначения", - говорится в сообщении.
Сообщается, что четверо фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания.
Также во время проведения обысков по месту жительства воров работники полиции изъяли оружие, боеприпасы, банковские карты, мобильные телефоны, мототранспорт, на котором нападавшие совершили разбойное нападение, автомобили и другие вещественные доказательства.
"Следователи полиции открыли уголовные производства по ч. 3 ст.187 (Разбой), по ст. 257 (Бандитизм) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.
Кроме того, задержанным мужчинам сообщено о подозрении в совершенных преступлениях. Работники полиции проверяют их на причастность к совершению других преступлений на территории области.
"Меру пресечения фигурантам изберет суд. Правоохранители обратятся в суд с ходатайством о содержании под стражей", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве во время спецоперации задержали банду за разбойные нападения на дома граждан.