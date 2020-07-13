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4 марта, 13:25 • 110510 просмотра

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4 марта, 10:59 • 102013 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102583 просмотра

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КОРД обезвредил банду, подозреваемую в нападении на бизнесмена в Козине

КОРД обезвредил банду, подозреваемую в нападении на бизнесмена в Козине

Киев  •  УНН

 • 67378 просмотра

КИЕВ. 13 июля. УНН. Полиция с участием КОРД задержала вооруженную банду, которая подозревается в совершении разбойного нападения на предпринимателя в Козине в Киевской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Так, в июне этого года ночью группа неизвестных лиц в масках ворвались в жилье предпринимателя в поселке Козин. Нападавшие запугали хозяев, связали их пластиковыми стяжками, применили оружие и, угрожая физической расправой, забрали из дома большую сумму денег. После чего скрылись с места преступления.

"Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области установили личности злоумышленников и задержали их на территории столицы и области. Силовую поддержку полицейской операции обеспечивали бойцы КОРДа и полка полиции особого назначения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что четверо фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещены в изолятор временного содержания.

Также во время проведения обысков по месту жительства воров работники полиции изъяли оружие, боеприпасы, банковские карты, мобильные телефоны, мототранспорт, на котором нападавшие совершили разбойное нападение, автомобили и другие вещественные доказательства.

"Следователи полиции открыли уголовные производства по ч. 3 ст.187 (Разбой), по ст. 257 (Бандитизм) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", - отмечается в сообщении.

Кроме того, задержанным мужчинам сообщено о подозрении в совершенных преступлениях. Работники полиции проверяют их на причастность к совершению других преступлений на территории области.

"Меру пресечения фигурантам изберет суд. Правоохранители обратятся в суд с ходатайством о содержании под стражей", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве во время спецоперации задержали банду за разбойные нападения на дома граждан.

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