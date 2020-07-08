На Одещині ліквідують наслідки підтоплення через інтенсивні дощі

"7 липня внаслідок шквального вітру та інтенсивних дощових опадів сталось підтоплення окремих ділянок місцевості та повалення дерев. До надання допомоги населенню у подоланні наслідків негоди залучались підрозділи ГУ ДСНС України в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що у смт. Іванівка рятувальники 19-ї державної пожежно-рятувальної частини розпилили і прибрали повалене дерево з даху районної лікарні.

Також зазначається, що у Кілійському районі в селі Шевченкове рятувальники 23-ї державної пожежно-рятувальної частини відкачали дощову воду з 11-ти територій приватних домогосподарств, загалом - 290 кубометрів води. Також воду відкачували у Великомихайлівському районі у смт. Цебриково з 5-ти територій приватних домогосподарств - загалом - 310 кубометрів води. У місті Арциз продовжують відкачування дощової води з 8-ми приватних домогосподарств. Відкачено 350 кубометрів води.

"8 липня о 07:44 до служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що у Любашівському районі в селі Агафіїфка у підтопленому приватному житлового будинку залишилась хвора людина. По прибуттю до місця виклику рятувальники 28-ї державної пожежно-рятувальної частини винесли господарку з будинку та за допомогою мотопомпи здійснюють відкачування дощової води з подвір'я та будинку. Роботи тривають", - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, через паводки, які обрушилися на захід України наприкінці червня, досі залишаються підтопленими 5 населених пунктів у Чернівецькій області.