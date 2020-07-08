В Одесской области ликвидируют последствия подтопления из-за интенсивных дождей
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. В Одесской области в результате шквального ветра и интенсивных дождевых осадков произошло подтопление отдельных участков местности и были повалены деревья, спасатели оказывают помощь населению в преодолении последствий непогоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.
"7 июля в результате шквального ветра и интенсивных дождевых осадков произошло подтопление отдельных участков местности и были повалены деревья. К оказания помощи населению в преодолении последствий непогоды привлекались подразделения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области", - говорится в сообщении.
Указано, что в пгт. Ивановка спасатели 19-й государственной пожарно-спасательной части распылили и убрали поваленное дерево с крыши районной больницы.
Также отмечается, что в Килийском районе в селе Шевченково спасатели 23-й государственной пожарно-спасательной части откачали дождевую воду с 11-ти территорий частных домохозяйств, в общем - 290 кубометров воды. Также воду откачивали в Великомихайловском районе в пгт. Цебриково из 5-ти территорий частных домохозяйств - в общем - 310 кубометров воды. В городе Арциз продолжают откачку дождевой воды с 8-ми частных домохозяйств. Откачено 350 кубометров воды.
"8 июля в 07:44 в службу спасения "101" поступило сообщение, что в Любашевском районе в селе Агафиефка в подтопленном частном жилом доме остался больной человек. По прибытию к месту вызова спасатели 28-й государственной пожарно-спасательной части вынесли хозяйку из дома и с помощью мотопомпы осуществляют откачку дождевой воды со двора и дома. Работы продолжаются", - добавили в пресс-службе.
Напомним, из-за паводков, обрушившихся на запад Украины в конце июня, до сих пор остаются подтопленными 5 населенных пунктов в Черновицкой области.