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На Одещині хлопець в неадекватному стані пошкодив автобусну зупинку

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. В селі Липецьке в Одеській області, 20-річний хлопець в неадекватному стані пошкодив автобусну зупинку. Про це повідомляє УНН з посиланням прес-службу Подільського відділу поліції в Одеській області.

“Близько опівночі на спецлінію „102“ надійшло повідомлення про те, що в селі Липецьке невідомий ламає автобусну зупинку. Прибувши на місце події, поліцейські застали там молодика у „неадекватному“ стані: не реагуючи на зауваження, він висловлювався на адресу оточуючих нецензурними словами, а коли правоохоронці запропонували пройти у відділ поліції для оформлення адміністративного протоколу — кинувся до них у бійку та почав шарпати за формений одяг”, — йдеться в повідомленні.

На громадянина складено два адміністративних протоколи за ст.ст. 173 (дрібне хуліганство) та 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця) Кодексу України про адміністративні правопорушення. За скоєне йому загрожує штраф, громадські чи виправні роботи або адміністративний арешт.

Нагадаємо, у Кропивницькому вчергове пошкодили лобове скло комунального автобуса.

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