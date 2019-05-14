В Одесской области парень в неадекватном состоянии повредил автобусную остановку
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В селе Липецкое в Одесской области, 20-летний парень в неадекватном состоянии повредил автобусную остановку. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу Подольского отдела полиции в Одесской области.
“Около полуночи на спецлинию „102“ поступило сообщение о том, что в селе Липецкое неизвестный ломает автобусную остановку. Прибыв на место происшествия, полицейские застали там молодого человека в „неадекватном“ состоянии: не реагируя на замечания, он высказывался в адрес окружающих нецензурными словами, а когда правоохранители предложили пройти в отдел полиции для оформления административного протокола — бросился к ним в драку и начал дергать за форменную одежду”, — говорится в сообщении.
На гражданина составлены два административных протокола по ст 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях. За содеянное ему грозит штраф, общественные или исправительные работы или административный арест.
Напомним, в Кропивницком очередной раз повредили лобовое стекло коммунального автобуса.