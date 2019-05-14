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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 92588 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100819 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124408 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112009 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138047 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144697 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130162 просмотра

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В Одесской области парень в неадекватном состоянии повредил автобусную остановку

В Одесской области парень в неадекватном состоянии повредил автобусную остановку

Киев  •  УНН

 • 9813 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В селе Липецкое в Одесской области, 20-летний парень в неадекватном состоянии повредил автобусную остановку. Об этом сообщает УНН со ссылкой пресс-службу Подольского отдела полиции в Одесской области.

“Около полуночи на спецлинию „102“ поступило сообщение о том, что в селе Липецкое неизвестный ломает автобусную остановку. Прибыв на место происшествия, полицейские застали там молодого человека в „неадекватном“ состоянии: не реагируя на замечания, он высказывался в адрес окружающих нецензурными словами, а когда правоохранители предложили пройти в отдел полиции для оформления административного протокола — бросился к ним в драку и начал дергать за форменную одежду”, — говорится в сообщении.

На гражданина составлены два административных протокола по ст 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего) Кодекса Украины об административных правонарушениях. За содеянное ему грозит штраф, общественные или исправительные работы или административный арест.

Напомним, в Кропивницком очередной раз повредили лобовое стекло коммунального автобуса.

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