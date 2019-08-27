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На Одещині до п'яти років засудили чоловіка за напад на поліцейських

На Одещині до п'яти років засудили чоловіка за напад на поліцейських

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. В Одеській області суд визнав чоловіка винним у побитті поліцейського. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Подія сталася в лютому 2019 року.

Співробітники сектору кримінальної поліції, встановлюючи місцезнаходження підозрюваного у скоєнні розбійного нападу, проводили подворовий обхід. Вони підійшли до воріт одного з будинків та почали кликати господарів. Нетверезому 28-річному власникові оселі поліцейські пред’явили свої службові посвідчення та повідомили мету візиту. Однак чоловік почав вести себе зухвало та агресивно. Сперечаючись з правоохоронцями, він вийшов з подвір’я та вдарив в обличчя одного з них, після чого нацькував на працівників поліції свого собаку.

Відносно правопорушника було розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Після закінчення слідства обвинувальний акт направили до Білгород-Дністровського міськрайсуду.

Вивчивши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді п’яти років обмеження волі з іспитовим строком два роки.

Крім того, суд призначив підсудному відшкодувати потерпілому п’ять тисяч гривень моральної шкоди.

Нагадаємо, раніше у Чернігові було ухвалено вирок чоловіку, який обвинувачувався у нанесенні тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу.

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Кримінал та НП

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