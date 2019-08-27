В Одесской области до пяти лет осудили мужчину за нападение на полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Одесской области суд признал мужчину виновным в избиении полицейского. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Событие произошло в феврале 2019 года.
Сотрудники сектора криминальной полиции, устанавливая местонахождение подозреваемого в совершении разбойного нападения, проводили подворовой обход. Они подошли к воротам одного из домов и начали звать хозяев. Нетрезвому 28-летнему владельцу дома полицейские предъявили свои служебные удостоверения и сообщили цель визита. Однако мужчина начал вести себя вызывающе и агрессивно. Споря с правоохранителями, он вышел со двора и ударил в лицо одного из них, после чего натравил на полицейских свою собаку.
В отношении правонарушителя было начато уголовное производство по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. После окончания следствия обвинительный акт направлен в Белгород-Днестровский горрайсуд.
Изучив материалы дела, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком два года.
Кроме того, суд назначил подсудимому возместить потерпевшему пять тысяч гривен морального ущерба.
Напомним, ранее в Чернигове был вынесен приговор мужчине, который обвинялся в нанесении телесных повреждений работнику правоохранительного органа.