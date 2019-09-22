На Одещині браконьєри напали на працівників нацпарку
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. На Одещині напали на працівників національного природного парку "Тузлівські лимани". Про це на своїй сторінці у Facebook написала в.о. директора нацпарку "Тузлівські лимани" Ірина Вихристюк, передає УНН.
"Здійснено напад на працівників нацпарку "Тузлівські лимани" нелегалами з фірми "Граніт-2", що грабують рибу через незаконний канал! Поліція лише відкриває провадження, але не розслідує! Поруч були 3-є прикордонників з ПК "Курортне", які фактично охороняють злочинний бізнес!" - написала Вихристюк.
За її словами, через незаконно збудований канал щороку тотально виловлюють сотні тон риби кефалі.
В.о. директора стверджує, що браконьєри пов'язані з начальником Чорноморського рибоохоронного патруля, який видав дозвіл на вилов мігруючих видів риби. Рішення, за її словами, було скасовано у судовому порядку минулого року.
Нагадаємо, у Херсонській області виявили браконьєра з незаконним уловом креветок та риби на 30 тисяч гривень.