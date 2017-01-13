На Одещині 2-річна дитина загинула від щурячої отрути

Трагедія сталася напередодні Різдва. Батьки із двома дітьми приїхали в гості до родичів у село. Напередодні дідусь розсипав у будинку щурячу отруту, котра під час контакту із повітрям виділяє смертельні випаровування. В результаті дітей та дорослих було госпіталізовано, однак дворічна дівчинка вдихнула смертельну дозу отрути.

За фактом смерті дитини правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 115 ККУ.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, кримінальне провадження порушили за фактом падіння хлопчика з вікна будинку у Рівному.