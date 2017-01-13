В Одесской области 2-летний ребенок погиб от крысиного яда
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 13 января. УНН. В Одесской области в Березовском районе от крысиного яда умерла двухлетняя девочка. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Трагедия произошла накануне Рождества. Родители с двумя детьми приехали в гости к родственникам в деревню. Накануне дедушка рассыпал в доме крысиный яд, который при контакте с воздухом выделяет смертельные испарения. В результате дети и взрослые были госпитализированы, однако двухлетняя девочка вдохнула смертельную дозу яда.
По факту смерти ребенка правоохранители открыли уголовное производство по ст. 115 УК.
Напомним, как сообщал УНН, уголовное производство возбуждено по факту падения мальчика из окна дома в Ровно.