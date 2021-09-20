На Одещині 182 нових хворих на COVID-19, чотири людини померли
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. В Одеській області станом на 20 вересня зареєстровано 182 нових випадки COVID-19, летальних випадків - 4. Про це повідомляють у регіональному центрі громадського здоров'я, пише УНН.
За весь період пандемії кількість хворих у регіоні збільшилася до 1 489 133. Кількість смертей - 3158 смертей. Одужали 140 505 осіб (за добу - 11).
За даними регіонального центру громадського здоров'я, на сьогодні в області введено близько 510 тисяч доз вакцини від COVID-19. 225 тисяч осіб уже щеплені двома дозами.