В Одесской области 182 новых заболевших COVID-19, четыре человека скончались
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Одесской области по состоянию на 20 сентября зарегистрировано 182 новых случая COVID-19, летальных случаев – 4. Об этом сообщают в региональном центре общественного здоровья, пишет УНН.
За весь период пандемии количество заболевших в регионе увеличилось до 1 489 133. Число летальных исходов - 3158 летальных исходов. Выздоровели 140 505 человек (за сутки – 11).
По данным регионального центра общественного здоровья, на сегодняшний день в области введены около 510 тысяч доз вакцины от COVID-19. 225 тысяч человек уже привиты двумя дозами.