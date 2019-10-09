На Об'їзній дорозі Дніпра поновилися роботи — Юрій Голик

"Кілька років нормального в'їзду в Дніпро з боку Запоріжжя не було, і всі їздили по "об'їзній об'їзній" - технічній дорозі, прокладеній у полях, яку замітало щозими", - повідомляє подробиці Юрій Голик. За його словами, будівництво Об’їзної було покинуто давно, ще за "міцних господарників".

Тепер роботи поновилися, і на цей час найбільш проблемною ділянкою Юрій Голик вважає добудову розв'язки над вулицею Аеропортівською, яка також стояла покинутою кілька років.

В аналогічному стані до недавнього часу був і міст на в'їзді в Дніпро. "В минулому році ми добудували замість Укравтодору за 42 дні міст на в'їзді в Дніпро і розконсервували будівництво цієї дороги", - згадує Голик.

Нещодавно повідомлялося про встановлений рекорд по ремонту траси Запоріжжя-Маріуполь. Роботи під керівництвом Юрія Голика були проведені менш ніж за три місяці. Цього часу вистачило для будівництва 130 км дороги. Раніше Україна не знала подібних темпів.