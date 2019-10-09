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На Объездной дороге Днепра возобновились работы – Юрий Голик

Киев • УНН

 • 9034 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Еще один печально известный долгострой Днепра ожил после длительного простоя. О начале работ на окружной дороге Днепра на своей странице в Facebook сообщил советник премьер-министра Юрий Голик, передает УНН.

На Объездной дороге Днепра возобновились работы – Юрий Голик

"Несколько лет нормального въезда в Днепр со стороны Запорожья не было, и все ездили по "объездной объездной" - технической дороге, проложенной в полях, которую заметало каждую зиму", - сообщает подробности Юрий Голик. По его словам, строительство окружной было заброшено давно, еще "крепкими хозяйственниками".

Теперь работы возобновились, и на текущий момент наиболее проблемным участком Юрий Голик считает достройку развязки над улицей Аэропортовской, которая также стояла заброшенной несколько лет.

В аналогичном состоянии до недавнего времени был и мост на въезде в Днепр. "В прошлом году мы достроили вместо Укравтодора за 42 дня мост на въезде в Днепр и расконсервировали строительство этой дороги", - вспоминает Голик.

Недавно сообщалось об установленном рекорде по ремонту трассы Запорожье-Мариуполь. Работы под руководством Юрия Голика были проведены менее чем за три месяца. Этого времени хватило для строительства 130 км дороги. Ранее Украина не знала подобных темпов.

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