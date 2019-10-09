На Объездной дороге Днепра возобновились работы – Юрий Голик
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Еще один печально известный долгострой Днепра ожил после длительного простоя. О начале работ на окружной дороге Днепра на своей странице в Facebook сообщил советник премьер-министра Юрий Голик, передает УНН.
"Несколько лет нормального въезда в Днепр со стороны Запорожья не было, и все ездили по "объездной объездной" - технической дороге, проложенной в полях, которую заметало каждую зиму", - сообщает подробности Юрий Голик. По его словам, строительство окружной было заброшено давно, еще "крепкими хозяйственниками".
Теперь работы возобновились, и на текущий момент наиболее проблемным участком Юрий Голик считает достройку развязки над улицей Аэропортовской, которая также стояла заброшенной несколько лет.
В аналогичном состоянии до недавнего времени был и мост на въезде в Днепр. "В прошлом году мы достроили вместо Укравтодора за 42 дня мост на въезде в Днепр и расконсервировали строительство этой дороги", - вспоминает Голик.
Недавно сообщалось об установленном рекорде по ремонту трассы Запорожье-Мариуполь. Работы под руководством Юрия Голика были проведены менее чем за три месяца. Этого времени хватило для строительства 130 км дороги. Ранее Украина не знала подобных темпов.