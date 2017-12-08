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На оборону в 2018 році витратять 5% ВВП

На оборону в 2018 році витратять 5% ВВП

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. На безпеку та оборону у 2018 році передбачається виділити 5% ВВП. Про це йдеться в ухваленому Верховною Радою законопроектів про Державний бюджет України на 2018 рік, повідомляє УНН.

Зокрема, відповідно до документу, на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави виділять 5% ВВП, тобто 165,3 млрд грн, що більше на 28,8 млрд грн, ніж у 2017 році.

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Із них на:

• Міноборони – 86 млрд грн;
• Національну гвардію – 10,9 млрд грн;
• Національну поліцію – 24,5 млрд грн;
• Адміністрацію Державної прикордонної служби – 9,343 млрд грн;
• Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – 2,3 млрд грн.

Нагадаємо, 7 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроект про Державний бюджет України на 2018 рік з дефіцитом у 2,4% ВВП.

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