На оборону в 2018 году потратят 5% ВВП
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. На безопасность и оборону в 2018 году предполагается выделить 5% ВВП. Об этом говорится в принятом Верховной Радой законопроектов о Государственном бюджете Украины на 2018 год, сообщает УНН.
В частности, согласно документу, на реализацию мероприятий по повышению обороноспособности и безопасности государства выделят 5% ВВП, то есть 165,3 млрд грн, что больше на 28,8 млрд грн, чем в 2017 году.
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Из них на:
• Минобороны - 86 млрд грн;
• Национальную гвардию - 10,9 млрд грн;
• Национальный полицию - 24,5 млрд грн;
• Администрацию Государственной пограничной службы - 9,343 млрд;
• Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины - 2,3 млрд грн.
Напомним, 7 декабря Верховная Рада Украины приняла законопроект о Государственном бюджете Украины на 2018 год с дефицитом в 2,4% ВВП.