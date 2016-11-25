На новорічну ілюмінацію в Сімферополі витратили близько 7 млн рублів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На новорічну ілюмінацію в окупованому Сімферополі витратили близько семи мільйонів рублів. Про це повідомив підконтрольний Кремлю перший заступник голови адміністрації міста Сергій Круцюк, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
"Ми закупили відразу цілий комплект. Це сама ялина заввишки 24 метри, прикраси для ялинки та нове світлове новорічне оформлення самої площі. У комплект також входить огородження конструкції. Вартість становить близько 7 млн руб", – уточнив С.Круцюк.
Також повідомляється, що відкриття новорічної ялинки на площі Леніна заплановано на 19 грудня.
Як повідомляв УНН, у Токіо створили двохметрову різдвяну ялинку із чистого золота.