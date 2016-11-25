На новогоднюю иллюминацию в Симферополе потратили около 7 млн рублей
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. На новогоднюю иллюминацию в оккупированном Симферополе потратили около семи миллионов рублей. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю первый заместитель главы администрации города Сергей Круцюк, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
"Мы закупили сразу целый комплект. Это ель высотой 24 метра, украшения для елки и новое световое новогоднее оформление самой площади. В комплект также входит ограждение конструкции. Стоимость составляет около 7 млн руб", - уточнил С.Круцюк.
Также сообщается, что открытие новогодней елки на площади Ленина запланировано на 19 декабря.
Как сообщал УНН, в Токио создали двухметровую рождественскую елку из чистого золота.