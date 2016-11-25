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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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На новогоднюю иллюминацию в Симферополе потратили около 7 млн ​​рублей

Киев • УНН

 • 9343 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. На новогоднюю иллюминацию в оккупированном Симферополе потратили около семи миллионов рублей. Об этом сообщил подконтрольный Кремлю первый заместитель главы администрации города Сергей Круцюк, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

На новогоднюю иллюминацию в Симферополе потратили около 7 млн ​​рублей

"Мы закупили сразу целый комплект. Это ель высотой 24 метра, украшения для елки и новое световое новогоднее оформление самой площади. В комплект также входит ограждение конструкции. Стоимость составляет около 7 млн ​​руб", - уточнил С.Круцюк.

Также сообщается, что открытие новогодней елки на площади Ленина запланировано на 19 декабря.

Как сообщал УНН, в Токио создали двухметровую рождественскую елку из чистого золота.

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