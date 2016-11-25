На новогоднюю иллюминацию в Симферополе потратили около 7 млн ​​рублей

"Мы закупили сразу целый комплект. Это ель высотой 24 метра, украшения для елки и новое световое новогоднее оформление самой площади. В комплект также входит ограждение конструкции. Стоимость составляет около 7 млн ​​руб", - уточнил С.Круцюк.

Также сообщается, что открытие новогодней елки на площади Ленина запланировано на 19 декабря.

Как сообщал УНН, в Токио создали двухметровую рождественскую елку из чистого золота.