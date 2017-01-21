На нацвідборі Євробачення визначили порядок виступу учасників

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Стало відомо, коли і під яким номером виступатимуть учасники національного відбору на Євробачення-2017, передає УНН з посиланням на сайт організаторів нацвідбору.

Учасники представлятимуть свої пісні 4, 11 та 18 лютого по вісім виконавців у кожному півфіналі.

4-го лютого співатимуть такі виконавці:

1. СКАЙ
2. Рома Веремейчик и група LUMIERE
3. Monochromea
4. Laliko
5. Сальто Назад
6. MamaRika
7. TAYANNA
8. Арсен Мірзоян

11-го лютого:

1. LETAY
2. Міла Нітіч
3. KUZNETSOV
4. AGHIAZMA
5. DETACH
6. ROZHDEN
7. Panivalkova
8. ILLARIA

18-го лютого:

1. Група Кузьми Скрябsна Singing Pants
2. O.Torvald
3. Анастасія Прудіус
4. Віталій Козловський
5. KADNAY
6. MELOVIN
7. Green Grey
8. Vivienne Mort

Ім'я артиста, який представлятиме Україну навесні у фіналі Євробачення, стане відомо вже 25-го лютого.

Система голосування залишається незмінною: журі виставляють учасникам бали, глядачі голосують шляхом смс, після чого бали від суддів і глядачів підсумовуються.

Як передавав УНН, у мережі з'явився презентаційний ролик Євробачення-2017.

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