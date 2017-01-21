На нацотборе Евровидения определили порядок выступления участников
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Стало известно, когда и под каким номером будут выступать участники национального отбора на Евровидение-2017, передает УНН со ссылкой на сайт организаторов национального отбора.
Участники представят свои песни 4, 11 и 18 февраля по восемь исполнителей в каждом полуфинале.
4 февраля будут петь такие исполнители:
1. СКАЙ
2. Рома Веремейчик и группа LUMIERE
3. Monochromea
4. Laliko
5. Сальто Назад
6. MamaRika
7. TAYANNA
8. Арсен Мирзоян
11 февраля:
1. LETAY
2. Мила Нитич
3. KUZNETSOV
4. AGHIAZMA
5. DETACH
6. ROZHDEN
7. Panivalkova
8. ILLARIA
18-го февраля:
1. Группа Кузьмы Скрябина Singing Pants
2. O.Torvald
3. Анастасия Прудиус
4. Виталий Козловский
5. KADNAY
6. MELOVIN
7. Green Grey
8. Vivienne Mort
Имя артиста, который будет представлять Украину весной в финале Евровидения, станет известно уже 25 февраля.
Система голосования остается неизменной: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют путем смс, после чего баллы от судей и зрителей суммируются.
Как сообщал УНН, в сети появился презентационный ролик Евровидение-2017.