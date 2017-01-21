На нацотборе Евровидения определили порядок выступления участников

Участники представят свои песни 4, 11 и 18 февраля по восемь исполнителей в каждом полуфинале.

4 февраля будут петь такие исполнители:

1. СКАЙ

2. Рома Веремейчик и группа LUMIERE

3. Monochromea

4. Laliko

5. Сальто Назад

6. MamaRika

7. TAYANNA

8. Арсен Мирзоян

11 февраля:

1. LETAY

2. Мила Нитич

3. KUZNETSOV

4. AGHIAZMA

5. DETACH

6. ROZHDEN

7. Panivalkova

8. ILLARIA

18-го февраля:

1. Группа Кузьмы Скрябина Singing Pants

2. O.Torvald

3. Анастасия Прудиус

4. Виталий Козловский

5. KADNAY

6. MELOVIN

7. Green Grey

8. Vivienne Mort

Имя артиста, который будет представлять Украину весной в финале Евровидения, станет известно уже 25 февраля.

Система голосования остается неизменной: жюри выставляют участникам баллы, зрители голосуют путем смс, после чего баллы от судей и зрителей суммируются.

Как сообщал УНН, в сети появился презентационный ролик Евровидение-2017.