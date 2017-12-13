На наступному засіданні ПАРЄ розгляне гуманітарну ситуацію в Україні

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Проект резолюції Комітету з міграції ПАРЄ РЄ закликає російську владу припинити фінансову та військову підтримку бойовикам у Донецькій та Луганській області, забезпечити повагу прав людини та безпеку усіх людей, які проживають в анексованому Криму та забезпечити до півострова безперешкодний доступ міжнародним організаціям. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Комітету розповсюдженому ПАРЄ у середу, передає УНН.