На наступному засіданні ПАРЄ розгляне гуманітарну ситуацію в Україні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Проект резолюції Комітету з міграції ПАРЄ РЄ закликає російську владу припинити фінансову та військову підтримку бойовикам у Донецькій та Луганській області, забезпечити повагу прав людини та безпеку усіх людей, які проживають в анексованому Криму та забезпечити до півострова безперешкодний доступ міжнародним організаціям. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Комітету розповсюдженому ПАРЄ у середу, передає УНН. 

“Комітет з міграції стурбований гуманітарною ситуацією, яка є наслідком війни на Сході України та анексії Криму Російською Федерацією”, — зазначено в звіті.

За даними Комітету, понад 4 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги.

Приймаючи проект резолюції, на підставі доповіді члена Європейської народної партії Ради Європи Егідіуса Варейкіса, Комітет закликав всі держави-члени “використати свої спільні політичні зусилля, щоб покласти край цьому конфлікту та стражданням цивільного населення”.

Зазначається, що всі сторони конфлікту повинні звільнити і обміняти всіх військовополонених та людей, затриманих в ході бойових дій, поважати цивільний характер інфраструктури та забезпечити захист цивільних осіб та повний доступ до основних послуг.

Підтриманий комітетом проект закликає російську владу припинити фінансову та військову підтримку незаконним збройним угрупованням у Донецькій та Луганській області, забезпечити повагу прав людини та безпеки усіх людей, які проживають у приєднаному Криму, та забезпечити безперешкодний доступ до приєднаного Криму міжнародні організації.

Українські органи влади в свою чергу повинні привести Кримінальний кодекс у відповідність до положень міжнародного гуманітарного права, прийняти законодавство про гуманітарні дії з розмінування та переглянути Закон про гуманітарну допомогу, щоб полегшити процедуру доставки гуманітарної допомоги територіям, що постраждали від війни.

Парламентська Асамблея обговорить проект резолюції на своєму наступному пленарному засіданні, який пройде в Страсбурзі з 22 по 26 січня 2018 року.

Нагадаємо, Меджліс кримськотатарського народу підготував звернення до Парламентської асамблеї Ради Європи, закликавши не допустити повернення до складу Асамблеї делегації Росії.

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