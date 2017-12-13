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На следующем заседании ПАСЕ рассмотрит гуманитарную ситуацию в Украине

На следующем заседании ПАСЕ рассмотрит гуманитарную ситуацию в Украине

Киев  •  УНН

 • 13239 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Проект резолюции Комитета по миграции ПАСЕ СЕ призывает российские власти прекратить финансовую и военную поддержку боевикам в Донецкой и Луганской области, обеспечить уважение прав человека и безопасность всех людей, проживающих в аннексирована Крыму и обеспечить к полуострову беспрепятственный доступ международным организациям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Комитета распространенном ПАСЕ в среду, передает УНН.

"Комитет по миграции обеспокоен гуманитарной ситуацией, которая является следствием войны на Востоке Украины и аннексии Крыма Российской Федерацией", - говорится в отчете.

По данным Комитета, более 4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи.

Принимая проект резолюции, на основании доклада члена Европейской народной партии Совета Европы Эгидиуса Варейкиса, Комитет призвал все государства-члены "использовать свои общие политические усилия, чтобы положить конец этому конфликту и страданиям гражданского населения".

Отмечается, что все стороны конфликта должны освободить и обменять всех военнопленных и людей, задержанных в ходе боевых действий, уважать гражданский характер инфраструктуры и обеспечить защиту гражданских лиц и полный доступ к основным услугам.

Поддержанный комитетом проект призывает российские власти прекратить финансовую и военную поддержку незаконным вооруженным группировкам в Донецкой и Луганской области, обеспечить уважение прав человека и безопасности всех людей, проживающих в присоединенном Крыму, и обеспечить беспрепятственный доступ к присоединенного Крыму международные организации.

Украинские органы власти в свою очередь должны привести Уголовный кодекс в соответствие с положениями международного гуманитарного права, принять законодательство о гуманитарных действия по разминированию и пересмотреть Закон о гуманитарной помощи, чтобы облегчить процедуру доставки гуманитарной помощи территориям, пострадавшим от войны.

Парламентская Ассамблея обсудит проект резолюции на своем следующем пленарном заседании, который пройдет в Страсбурге с 22 по 26 января 2018.

Напомним, Меджлис крымскотатарского народа подготовил обращение к Парламентской ассамблеи Совета Европы, призвав не допустить возвращения в состав Ассамблеи делегации России.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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