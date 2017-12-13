На следующем заседании ПАСЕ рассмотрит гуманитарную ситуацию в Украине

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Проект резолюции Комитета по миграции ПАСЕ СЕ призывает российские власти прекратить финансовую и военную поддержку боевикам в Донецкой и Луганской области, обеспечить уважение прав человека и безопасность всех людей, проживающих в аннексирована Крыму и обеспечить к полуострову беспрепятственный доступ международным организациям. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Комитета распространенном ПАСЕ в среду, передает УНН.