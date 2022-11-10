На напрямку Петропавлівка-Новорайськ ЗСУ просунулись на 7 кілометрів та взяли під контроль 6 населених пунктів

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 55385 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 71688 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 108903 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 138220 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 185846 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 202002 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 399282 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 229456 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 196093 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 364670 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 66154 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 65171 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 66438 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 56354 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 64642 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 55334 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 399237 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 364644 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 577450 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 704950 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 4872 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 88769 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 125046 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 209424 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 234617 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

На напрямку Петропавлівка-Новорайськ ЗСУ просунулись на 7 кілометрів та взяли під контроль 6 населених пунктів

На напрямку Петропавлівка-Новорайськ ЗСУ просунулись на 7 кілометрів та взяли під контроль 6 населених пунктів

Київ • УНН

 • 405569 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Триває двісті шістдесята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. На напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони України просунулись на 7 кілометрів та взяли під контроль 6 населених пунктів, передає УНН з посиланням на вечірнє зведення Генштабу.

Цитата

"За словами Головнокомандувача Збройних Сил України, протягом минулої доби, на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони України просунулись на 7 кілометрів та взяли під контроль 6 населених пунктів. Схожа ситуація і на напрямку Первомайське-Херсон, де наші війська теж взяли під контроль 6 населених пунктів", - повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони окупаційні війська нарощують фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Для пришвидшення темпів виконання інженерних робіт окупанти намагаються долучити цивільне місцеве населення.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала по ворогу 8 ударів. Під ураження потрапили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника.

Воїни ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 5 засобів протиповітряної оборони та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За час повномасштабної війни СБУ викрила понад 700 колаборантів

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Bitcoin
$83,006.20
Золото
$3,160.40
Tesla
$258.01
Brent
$74.88
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,841.57