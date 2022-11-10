На напрямку Петропавлівка-Новорайськ ЗСУ просунулись на 7 кілометрів та взяли під контроль 6 населених пунктів

Цитата

"За словами Головнокомандувача Збройних Сил України, протягом минулої доби, на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони України просунулись на 7 кілометрів та взяли під контроль 6 населених пунктів. Схожа ситуація і на напрямку Первомайське-Херсон, де наші війська теж взяли під контроль 6 населених пунктів", - повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

З метою недопущення просування підрозділів Сил оборони окупаційні війська нарощують фортифікаційне обладнання позицій на тимчасово зайнятій території Запорізької області. Для пришвидшення темпів виконання інженерних робіт окупанти намагаються долучити цивільне місцеве населення.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала по ворогу 8 ударів. Під ураження потрапили 7 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також позиція засобів протиповітряної оборони противника.

Воїни ракетних військ і артилерії за добу уразили пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів, 5 засобів протиповітряної оборони та інші важливі військові об’єкти російських окупантів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За час повномасштабної війни СБУ викрила понад 700 колаборантів