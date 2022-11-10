В направлении Петропавловка-Новорайск ВСУ продвинулись на 7 километров и взяли под контроль 6 населенных пунктов

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"По словам Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, за прошедшие сутки, на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны Украины продвинулись на 7 километров и взяли под контроль 6 населенных пунктов. Похожая ситуация и на направлении Первомайское-Херсон, где наши войска тоже взяли под контроль 6 населенных пунктов", – сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Детали

В целях недопущения продвижения подразделений Сил обороны оккупационные войска наращивают фортификационное оборудование позиций на временно занятой территории Запорожской области. Для ускорения темпов выполнения инженерных работ оккупанты пытаются приобщить гражданское местное население.

Авиация Сил обороны Украины в течение текущих суток нанесла по врагу 8 ударов. Под поражение попали 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также позиция средств противовоздушной обороны противника.

Воины ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов, 5 средств противовоздушной обороны и другие важные военные объекты российских оккупантов.

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