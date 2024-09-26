На Миколаївщині знищено 7 "шахедів"
Київ • УНН
Вночі на Миколаївщині знищено сім БпЛА типу "Шахед". Ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури, спричинивши відключення. Більшість споживачів вже підключено, постраждалих немає.
У Миколаївській області у ніч на четвер знищено сім ворожих дронів типу "Shahed", повідомив у четвер голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
У ніч на 26 вересня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено сім БпЛА типу "Shahed 131/136"
Доповнення
Ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури в Миколаївській області, є відключення. Більшу частину вже заживлено енергетиками, роботи продовжуються. Постраждалих немає.